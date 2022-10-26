Topkapı'da yangın iddiası: 'Üstünü örtmeye çalışıyorlar'

İstanbul’da bulunan 600 yıllık Topkapı Sarayı’nın Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlerin depolandığı Hazine Dairesi’nde yangın çıktığı iddia edildi.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, çıkan yangının örtbas edildiğini öne sürdü.

'Hemen bir restorasyon sürecine sokulduğunu düşünüyoruz'

Yaşar şöyle konuştu:

"Bir profesör hocam birkaç gün önce aradı ve ‘Topkapı Sarayı’nda bir sıkıntı var fakat üstünü örtmeye çalışıyorlar’ deyip Hazine Dairesi’nde yangın çıktığını söyledi. Hazine Dairesi Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlerin depolandığı alan. Bu yangın Topkapı Sarayı’ndaki kendi bünyesindeki itfaiyece söndürülmüş. Ayrıca ilçe itfaiyelerden ekip istenmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye ekibi istenmemiş, haber verilmemiş bile.

Yangın söndürüldükten sonra önüne bir de iskele kurulmuş. Hemen bir restorasyon sürecine sokulduğunu düşünüyoruz. Sarayda çok büyük bir skandal olmuş olabilir. Bana gelen şikâyetleri profesörlerin söylediği kadarıyla oradaki durum bu kadar ciddiyken ne bir kamu açıklaması yapılıyor ne de dernek olarak attığımız maillerimize cevap veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü topu Milli Saraylar’a atıyor. Milli Saraylar'a günlerdir ısrarla mail atıyoruz ama cevap yok."

Yangını doğruladı

Habere göre Milli Saraylar Başkanlığı’ndan bir görevli ise yangının çıktığını doğruladı. Görevli, “Hemen söndürülmüştü, önemli bir yangın değildi” dedi.