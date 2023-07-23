Tonlarca kokain Türkiye'ye taşınırken yakalandı: Mürettebat gözaltında

İtalya’da geçen hafta 5,3 tonluk kokain sevkiyatının parçası olan yük gemisinin 15 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Güney Amerika’dan Türkiye’ye gelen geminin mürettebatından 8’i Türkiye, 5’i Azerbaycan, 2’si Ukrayna vatandaşı.

İtalya Mali Polisi, Palau bayraklı "Plutus" isimli yük gemisinin 5,3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya’dan yola çıkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirlemişti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, "Plutus" gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye’ye doğru açılırken durduruldu ve Sicilya’daki Termini Imerese limanına çekildi. Limana yanaşmasının ardından dün gemiye el konulduğu ve 15 kişilik mürettebatın tamamının gözaltına alındığı açıklandı.

'Gemi bir Türk armatöre ait'

Rai’nin haberine göre geminin kaptanı Ukraynalı, mürettebatın 8’i Türkiye vatandaşı. Mürettebat halen Sicilya’nın başkenti Palermo’daki Pagliarelli hapishanesinde tutuluyor. La Repubblica gazetesi de geminin bir Türk armatöre ait olduğunu, şu aşamada geminin sahibi hakkında soruşturma açılmadığını belirtti.

Mali Polis, ele geçirilen kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon avroyu aştığını belirtmişti.