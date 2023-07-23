Türkiye'yi gri listeden çıkaramayan Şimşek: 'Önemli adımlar atıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya'da PKK'ye finansman sağladığı öne sürülen iki kişinin gözaltına alınmasını değerlendirerek, "Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Söz konusu operasyon da bu konuda ilgili kamu kurumlarının gösterdiği uygulamada etkinliğin en önemli göstergesi oldu" dedi.

Göreve gelişinin ardından Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için temaslarda bulunan Şimşek'in talimatıyla, Bakanlık bünyesinde koordinasyon ekipleri kuruldu, aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet Savcılıkları ve görevli mahkemeler oluşturuldu. (AA)