Tolga Şardan: İsmail Çataklı'nın kardeşinde 'Bank Asya' iltisakı çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin "FETÖ"den arandığını açıklamış, Çataklı'nın bu bilgiyi Özgür Özel'in açıklamasıyla öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Özel ayrıca dün yaptığı açıklamada Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğine ilişkin telefonlar aldıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Çataklı, hakkında 'FETÖ' ihbarı bulunan ve arandığı belirtilen kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini duyurmuştu.

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi Osman Çataklı’nın Bank Asya ile iltisaklı olduğunu yazdı. Şardan’ın aktardığına göre Çataklı’nın ortak olduğu bir şirket de "FETÖ" ile iltisaklı.

Şardan’ın bugünkü köşe yazısının bir kısmı şöyle:

"CHP'li Özel'in gündeme getirdiği konu, bakanlık ve emniyet kulislerinde uzun süredir konuşuluyordu. Çataklı'nın, dönemin bakanlık müsteşarı Muhterem İnce'nin talebi doğrultusunda Kilis Valiliği'nden bakanlık müsteşar yardımcılığına getirilmesinden itibaren kardeş Çataklı'nın durumu gündemdeydi. Hatta Çataklı'nın kardeşinin FETÖ'nün Fransa imamlarından olduğu iddiası da var. Yaptığım araştırmalarda söz konusu iddia çerçevesinde bir bilgiye ulaşamadım. Ancak edindiğim farklı bilgiler, olayın Bakan Yardımcısı'nın basitleştirdiği şekliyle öyle ihbarla açıklanacak gibi değil. Durum fazlasıyla ciddi.

FETÖ soruşturması çerçevesinde İsmail Çataklı'nın gündeme gelen kardeşi Osman Çataklı. Daha doğrusu ağabeyi. Bakan Yardımcısı'ndan üç yaş büyük. 51 yaşında. Osman Çataklı'nın FETÖ ile iltisakı yani bağı, cemaatin finans kurumlarının en büyüğü olan Bank Asya üzerinden. Osman Çataklı'nın konusuna girmeden, biraz geriye giderek hafızamızı beraberce tazeleyelim. FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde MASAK tarafından Bank Asya'ya para yatıranlar üzerinde tespitler yapılmıştı.

Bu tespitler kapsamında; 2014'te, henüz silahlı terör örgütü olarak değerlendirilmediği dönemde hareketin lideri Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya finansal destek sağlanması talimatını vermesinin ardından bankaya para yatırılması "FETÖ üyeliği" olarak değerlendirildi. FETÖ liderinin talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatıranlar, FETÖ üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamelerle yargılandı. Kimisi tutuklandı. Sonuçta adli cezalar aldılar. Dönüyoruz tekrar Osman Çataklı'ya. Osman Çataklı hakkındaki iddia şöyle:

"FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen ve örgüte finansal destek sağlayan Bank Asya'da hesabının bulunduğu, örgüt lideri Fetullah Gülen'in ve örgüte üye diğer kişilerin çeşitli basın - yayın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapılan çağrılardan sonra arttıran hesap olarak değerlendirilenler listesinde isminin geçtiği..."

Yani, Gülen'in 2014'te "Bank Asya'ya destek olun" çağrısı sonucunda bankada var olan hesabına para yatırarak FETÖ'ye katkı sağladığı iddiası var.

Dahası da var. Osman Çataklı'nın FETÖ'yle "iltisaklı" bir şirketin ortağı olarak gözükmesi de hakkındaki FETÖ iddialarının ortaya çıkmasının diğer bir gerekçesi. Çataklı'nın Çankırı'da mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya 2004'te ortak olduğu bilgisi mevcut.

Bu bağlamda söz konusu firmanın, devletin kayıtlarındaki yeri ise, "FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenmiş banka, finans, dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalarda, bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin de aralarında bulunduğu kişi, kurum ve kuruluşlar" listesinde yer alması. Diğer bir değişle, FETÖ'yle iltisaklı olan bir işletmenin ortağı olması, Osman Çataklı'yı FETÖ soruşturmalarında şüpheli konumuna getirmiş durumda."