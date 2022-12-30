Süleyman Soylu'dan İsmail Çataklı'ya: Övünülecek bir devlet adamı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin "FETÖ"den arandığını açıklamış, Çataklı'nın bu bilgiyi Özgür Özel'in açıklamasıyla öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Özel ayrıca dün yaptığı açıklamada Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğine ilişkin telefonlar aldıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Çataklı, hakkında 'FETÖ' ihbarı bulunan ve arandığı belirtilen kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin "FETÖ" firarisi olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İsmail Çataklı; Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Tertemiz, lekesiz bir insandır. Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim Allah ondan razı olsun"