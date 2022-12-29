İsmail Çataklı'dan 'FETÖ'den aranan kardeşiyle ilgili yeni açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin "FETÖ"den arandığını açıklamış, Çataklı'nın bu bilgiyi Özgür Özel'in açıklamasıyla öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Özel, bugün yaptığı açıklamada Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğine ilişkin telefonlar aldıklarını belirtti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özgür Özel “Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadesini kullandı.

Özel ile Çataklı arasında 'köstebek' atışması

Özel’in bu açıklamasına yanıt veren Çataklı, kardeşi için, “Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi” dedi. Çataklı paylaşımında "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok!

Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun. Köstebek Özgür" ifadelerini kullandı.

Çataklı'ya yanıt veren Özel ise "Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları... FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu? Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil..." diye yazdı.