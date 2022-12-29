İmamoğlu-Soylu tartışması devam ediyor: 'İstifanı bekliyorum Bakan bey!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ileri sürmüş, İmamoğlu ise Soylu'nun iddiasını yalanlamıştı.

İmamoğlu'nun yalanlamasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Soylu, "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek şu paylaşımda bulundu:

"Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"