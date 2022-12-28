İmamoğlu'ndan Soylu'ya: İspat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun bir süre evvel kendini aradığını söyledi. Soylu, İmamoğlu için "CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz?' demişti" iddiasında bulundu.

İmamoğlu Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu, "Bakan Soylu 'Saygılarımla' diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN Erdoğan" paylaşımını yaptı.