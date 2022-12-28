Soylu'dan İmamoğlu iddiası: Beni aradı 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz?' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklaması şöyle:
- Kanunların bize verdiği yetkiliyi kullandığımız için eleştirdik.
- CHP'de kaybettiği itibarı bize saldırarak meseleyi demagoji yöntemi ile itibar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınıyor. Biz samimi insanı yüzünden tanırız.
- İmamoğlu, bizatihi beni aramıştır bir süre önce. 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, ne olursunuz bu konuda bana yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Ama ben 'kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik, yaptık.
- Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğün sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin böyle bir iki yüzlülükten.
- Elbette belediye başkanının sorumluluğu var. İBB Başkanı açıklamayı yaparken zaman zaman terlemiş ve alnını silmek zorunda kalmıştır. Tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, çöp toplamaktan yoksun, böyle bir belediye başkanı elbette bunları kapatabilmek için geçen gün yargı kararından yaratamadığı mağduriyeti buradan bulmaya çalışmış.