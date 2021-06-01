Tolga Ağar'ın 30 milyon dolarının sırrı: Muayene istasyonları ve petrol şirketi de var

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolarda kadın cinayetiyle suçlanan Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, şimdi de "servetiyle" gündemde.

Yalıkavak Marina'nın eski yönetim kurulu başkanı da olan ve halen yönetiminde yer alan Tolga Ağar, bu iş dışında henüz 33 yaşında, 30 milyon dolara araç muayene istasyonları işine girmiş.

Ağar'ın tek işi bu da değil. CHP'li Mahir Başarır'ın açıklamasına göre, Tolga Ağar aynı zamanda MAG Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği'nin sahibi, TAO Grup Restoran Hizmetleri A.Ş.'nin ortağı ve KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tek patronu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Sözcü'den Aytunç Erkin'e yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyunun da bildiği gibi 2007 yılında, tüm Türkiye'deki muayene istasyonlarının işletme hakkının özelleştirilmesini 613.5 milyon dolar karşılığında AKFEN-Doğuş-TÜVSÜD Ortak Girişim Grubu, 20 yıllığına aldı. Grup bazı yerlerin işletme haklarını pazarlıkla taşeron şirketlere devretti. Bunlardan Muğla ve 12 ilçesinin işletme hakkını da Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar, 20 yıl için 30 milyon dolar karşılığında aldı. (2008) Tolga Ağar bunun için, 4 Mart 2008 tarihinde, İstanbul'da 500 bin TL sermayeli şirket kurdu.

Tolga Ağar Elazığ Milletvekili ama Muğla'daki araç muayene istasyonlarının sahibi. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu üyesi. Babası, birkaç gün önceye kadar Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu başkanı idi. Paranın izini sürdüğümüzde, takip ettiğimizde Türkiye'de hep iktidara yakın isimler karşımıza çıkıyor. Hiç ticaret yapmamış, para kazanmamış biri iş dünyasına 30 milyon dolar ile nasıl girebilir? Emekli maaşı 17 bin civarı olan Mehmet Ağar mı vermiş 30 milyon doları? Mehmet Ağar'ın babası memurdu, kendisi önce memur sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamış. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise 33 yaşındayken 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin Taşıt Muayene İstasyonları işletme hakkını 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine AKP çıkıyor.

Petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi. Yalıkavak Marina'da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunun; Tolga Ağar, Meclis'e girdikten sonra, 27 Eylül 2018'de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor. Ben de bu bilgileri kamuoyuyla 12 Mayıs 2021 tarihinde paylaşmıştım. Bir tek Marina değil… Baba-oğul Ağar'lar MAG Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.'yi (2013) de birlikte yönetiyorlar. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, Mehmet Ağar, burada da yönetim kurulu başkanı. Oğlu Tolga Ağar da yönetim kurulu başkanvekili. Ayrıca, Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri A.Ş.'nin de ortağı. Firmanın adresi Üsküdar'da. Yine Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre; Tolga Ağar, 7 Mayıs 2018'den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi.