Erdoğan'dan partisine 'Sedat Peker' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker videolarına ilişkin parti MYK toplantısında “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği öne sürüldü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin yazısında "Erdoğan başta, 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor. Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim" ifadesini kullandı.

Yani Erdoğan'ın "önemsemeyin" mesajı, İçişleri Bakanı Soylu'nun konuyla ilgili iki ayrı canlı yayın programı düzenlemesi, kendisinin de grup toplantısında uzunca bir konuşma yapmasının ardından geldi.

Peker, yaptığı son konuşmada, bir sonraki videosunda "abi" dediği Erdoğan'a ilişkin konuşacağını söylemişti.