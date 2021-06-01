Davutoğlu 'madem ki pandoranın kutusu açıldı' dedi, Soylu'nun faaliyetini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Davutoğlu, kendisini partiden tasfiye eden ekibe ilişkin "Madem ki pandoranın kutusunu açtılar. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bu üç kişi. Bu üç kişinin hesapları farklıydı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan tablo, bu üç kişinin iktidar için yürüttüğü çirkin ve kirli mücadele. Tayyip Erdoğan sonrası öne geçme mücadelesi" dedi.

AKP'nin önde gelen isimlerinden olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile arasında geçen diyaloğu aktaran Davutoğlu, "Mustafa Şentop, bana gelerek, 'AK Parti içinde Süleyman Soylu örgütleniyor, AK Parti'yi başka yönlere kaydırıyor' dedi" aktarımında bulundu.