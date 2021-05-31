Davutoğlu Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili açıklama: Benim dönemimde SADAT yoktu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programında Suriye'ye giden silahlarla ilgili Sedat Peker'in iddialarındaki "ilişkiler ağı"nın kendi dönemini kapsamadığını savundu. Peker'in iddialarının ve SADAT bağlantısının kendi döneminde olmadığını söyleyen Davutoğlu, bu iddiaların MİT TIR'larıyla ilgisi olmadığını söyledi. Davutoğlu 2015'te Suriye'de Bayır Bucak Türkmenleri'ne gönderildiğini söylediği desteğe ilişkinse "Ha Bayır Bucak Türkmenlere gitmeden başka ellere geçmişse bilemem ama o konuda da bir delil yok" ifadesini kullandı.

Davutoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"- Bu olaylar olduğunda ben Başbakan değilim, MİT tırları olduğunda. Dışişleri Bakanıyım o zaman. Sedat Peker'in iddialarıyla MİT tırlarının alakası yoktur. Bu operasyon 19 Ocak 2014'te oldu. Sedat Peker o zaman cezaevindeydi. O silahları nasıl gönderdi oraya? 10 Mart 2014'te çıktı cezaevinden. Benim Dışişleri Bakanlığım görevinde MİT ve Genelkurmay bana bağlı değil. Ama çok iyi koordinasyon içindeydik. Zikrettiği işadamı Hz.Mevlana'ya hakaret eden sözleriyle ilgili herkes tutumumu bilir. Devlet görevi yürütürken, devlet kurumları dışında hiçbir militer, paramiliter, çıkarcı, organize suç örgütü, mafya lideri ile görüşmem ve irtibatım yoktur.

- (Suriye'de) O bölgeler bombalandığında, Türkmenler zor durumda kaldığında yardımlar yapıldı. 17-25 Aralık'tan hemen sonradır bu.

- Ben Dışişleri Bakanıyım, Erdoğan Başbakan. İçinde bulunduğum hükümeti satmam. SADAT denilen yapının hiçbir rolü yoktu. Sedat Peker'in anlattığı ilişkiler ağı sonradır.

- Benim iradi olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı vasfıyla herhangi bir yapıya hiçbir görev verilmemiştir. Benim talimatımla olmamıştır. MİT tırlarıyla Sedat Peker'in bahsettiği tarih ayrı tarihtir. Kronoloji bilgisi olmadan yorum yapanlar muhakeme yapamaz. Benim dönemimde Sedat Peker ve bu yapıların aktivitesi yoktu. Olsa duyulurdu. Net olarak MKYK'da talimat verdim. Sedat Peker'in ismini zikrederek değil. O dönemde bazı ocaklar çıktı. AK Parti'nin kendi mitingleri dışında kimse AK Parti adına miting yapamaz. Benim dönemimde ne AK Parti ne de devlet içinde bu yapılara hiçbir misyon verilmemiştir. O dönemde spontan şekilde birçok faaliyet yapılıyordu. Onlara karşı tavrımı söyledim. Sedat Peker'in kast ettiği ilişkiler ağı zihnar benim döneminde sözkonusu değildir. MİT tırları Türkiye'yi uluslararası La Haye divanına getirmek için FETÖ'nün işidir. Bu ilişkiler benim 5 yıldır devlet yönetiminde bulunmadığım döneme ait ilişkiler.

- Benim dönemimde devlet kurumları dışında hiçbir aracı olmamıştır. Sayın Tuğrul Türkeş'in kast ettiği 19 Ocak tırlarıdır. 30 Mayıs 2015'de seçim kampanyası esnasında sayın Bahçeli, Bayburt'ta mitingte 'Türkiye Cumhuriyeti MİT tırları altında ezilmiştir' diye Türkiye'yi uluslararası alana şikayet etti. Ben de 'Bu tırlar Bayır Bucak Türkmenlerine gidiyordu' dedim. Sayın Tuğrul Türkeş 'gitmiyordu' dedi. Ben de 5 Haziran'da Kahramanmaraş mitinginde yemin ederek 'Bayır Bucak Türkmenlerine gidiyordu' dedim. Ha Bayır Bucak Türkmenlere gitmeden başka ellere geçmişse bilemem ama o konuda da bir delil yok. ABD'nin YPG'ye silah aktarması, Fransa'nın aktarması, Rusya'nın yığınak yapması suç olmuyor da, Türkiye'nin Türkmenlere aktarması mı oluyor? Ne Nusra ne DEAŞ'la ilgili bir ifadem var. Terör örgütü ilan edilen bir topluluğa devlet yardım gönderir mi? Benden sonrasıyla ilgili bir şey diyemem. Benim dönemimde illegal bir şey yapılmışsa bunun üzerine gidilmiştir."