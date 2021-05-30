'Suriye, silahlar, SADAT, petrol kaçakçılığı... Ne çok suç işlediniz!'

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı 8. videoda Suriye konusuna girdi ve aslında yıllardır bilinen birçok konuda, yine bilinen gerçekleri kimi “yeni” notlarla sıraladı.

Peker’in cihatçı ÖSO’ya çok sayıda yardım TIR'ı gönderdiği biliniyor örneğin. Bu TIR'ları göndermek için AKP’li bir vekille konuştuğu, ondan onay aldığı bilgisini paylaştı bilinenlere ek olarak.

Bu vekil için daha önce Peker’in AKP bağlantısını kurduğu söylenen Metin Külünk ismi öne çıksa da “net” bir açıklama yapılmış değil.

Ama ötesi var…

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısında AKP'nin bizzat el attığı silah desteğinin Suriye'ye saldırının ilk günlerinden başladığı, silahların sadece TIR'larla değil ambulanslar da taşındığına dair haberlerin çıktığı hatırlatılıyor.

Gazetede yer alan bir yazıda Suriye'de petrol kaynaklarının yağmalanmasının sadece Peker'in andığı isimlerden ibaret olmadığına değiniliyor ve El Nusra, IŞİD, Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'dan Koç Holding'e uzanan "ticaret"in şimdiye dek ortaya çıkan ayrıntılarına yer veriliyor.

Suriye'de iç savaştan Türkiye burjuvazisinin elde ettiği dolaylı rantın da unutulmaması gerektiğine işaret edilen bir yazıda ise, patronların bir ülkenin yağmalanmasından nasıl pay aldıkları, ÖSO'yu donatan ve silahlandıran şirketlerin hangileri olduğu, Suriye topraklarındaki kamplardan, sahra hastanelerinden kimlerin ceplerini doldurdukları anlatılıyor. Yazı Türkiye sermayesinin Libya'daki faaliyetlerini de ele alıyor.

Boyun Eğme'nin 294. sayısında ayrıca 2013 tarihinde Barış Derneği Genel Kurulu'na sunulan 'Savaş Suçları Raporu'ndan bir bölüm de hatırlatılıyor. Raporda Obama, Netanyahu ve Erdoğan'ın Suriye’deki silahlı grup üyelerine desteklerini sunan ülkelerin liderleri olarak insanlığa karşı suçun hem azmettiricileri hem de suç ortakları olduğu ifade ediliyor.

Gazete bu sayısında, Erdoğan'ın milis teşkilatı SADAT'ın Türkiye sermayesinin bütünlüklü hamlesi kapsamındaki rolüne ilişkin de bir yazıya yer veriyor.