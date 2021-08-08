Tokyo Olimpiyatları sona erdi

Covid-19 tarafından ertelenen ve çeşitli tartışmalarla geçen Tokyo olimpiyatları sona ererken "Olimpiyat Bayrağı" Paris'e devredildi.

Tokyo Olimpiyat stadyumunda çoğunlukla boş koltuklar önündeki kapanış töreni saat 20.00'de başladı.

Fransa'nın başkentindeyse, Paris 2024'ün ilanı için kutlamalar gerçekleşti.

Tören, katılan her ülkeden bir sporcunun bayraklarıyla yürüyüş yapmasıyla başladı.

ABD, Pazar sabahı itibarıyla 39 altın da dahil olmak üzere 113 madalya ile oyunlar boyunca liderliği taşıyan Çin'i son anda geride bırakmış oldu. Çin madalyalar bakımından ikinci olurken onu Japonya takip etti.

Tokyo'da toplam 339 ödül madalta dağıtıldı. ABD takımının 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyasını Çin'in 38-32-18 madalya skoru takip ederken Japonya 27-14-17 skoruyla üçüncü, İngiltere 22-21-22'yle dördüncü, Rusya'ysa 20-28-23'le beşinci oldu..

Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Oyunlar bir yıl ertelendi. Organizatörler oyunları yabancı taraftarlar olmadan düzenlemeye karar verdiler ve yerel seyirciler Tokyo dahil altı Japon kentindeki Olimpiyat etkinliklerine kabul edilmedi.