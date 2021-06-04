Ortada Olimpiyat Oyunları yok ama 70 milyon lira harcadılar!

Olimpiyat oyunlarını düzenleyebilmek için 1992 yılında kurulan, 2011 yılında yapısı ve kurulları yeniden belirlenen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, ülkenin olimpiyat hedefi kalmamasına karşın 2017 ve 2018 yıllarında milyonlarca lira harcadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Meclis KİT Komisyonu’nda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin mali hesapları masaya yatırıldı. Toplantıya, kurumun harcamaları ile İBB’den uzun yıllardır temin edilemeyen paraya yönelik konuşulanlar damga vurdu.

İki yılda 70 milyon

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2018 yılında 36 milyon 560 bin TL’lik harcama yaptı. 2021 yılı itibarıyla kurumun banka hesabında 34 milyon 235 bin TL, kasasında ise 7 bin TL olduğu bildirildi. Kurul kasasından tamir, bakım, ikram, harcırah ve yol masrafları gibi bazı giderler için 2017 ile 2018 yıllarında çıkan toplam paranın 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Toplantıda, İBB’den kurula aktarılması gereken para da gündeme getirildi. AKP yönetimindeki İBB’nin 2016-2019 yılları arasında kurula aktarması gereken 269 milyon TL’yi aktarmadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Kemal Zeybek, "AKP yönetiminin 2016-2019 yılları arasında ödemediği borç İmamoğlu’na kaldı. Bunlar niye hiç talep edilmedi, neden hiç toplanmadı?" diye sordu.