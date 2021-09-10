TOKİ'nin usulsüz rant projesi: Meralara lüks konut

TOKİ’nin Kanal çevresindeki "Yenişehir" projesi kapsamında Sazlıbosna bölgesindeki meraları satışa sunacağı açıklandı. 6-7 Ekim’deki ihale ile içme suyu havzasında kalan ve yıllardır korunan bölgenin satılacağı belirtildi.

Mayıs 2023’te bitirilmesi düşünülen 485 yapılık proje ile altı katlı evlerin inşa edileceği öğrenildi. Tapuda ‘ham toprak’ ve ‘tarla’ olarak görülen alanın ‘arsa’ya dönüştürülmeden, imar planlarına açılan davalar sürerken elden çıkarılacak olması dikkat çekti.

Karar'dan Hava Asal'ın haberine göre, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, İstanbullunun ortak mülkü olan meraların yeni rant alanları yaratılmak için satıldığını söyledi. Akgün “Buralar mera arazisiydi ve herkesin malı olarak görünür. Alanın üstünde içme suyu havzası kararı var, bu karar hâlâ kaldırılmadı. Uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve virüs gibi yayılacak” dedi.

Kanal değil lüks konut projesi

Henüz ihalesi yapılmayan Kanal İstanbul projesiyle ilgili rant yaratma çabalarına gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Sazlıdere’deki ‘yapı yasaklı alanda’ bulunan mera ve su toplama havzası imar değişikliği olmamasına rağmen satışa çıkarıldığı açıklandı.

Akgün "Burası Sazlıdere Barajı’nın hemen yanı. İçme suyu havzasında, kısa koruma kuşağında; ‘yapı yasaklı alanda’ kalıyordu. Yıllardır buraların korunabilmesi aslında bu sayede oldu" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul’un Bakanlıkça yapılan imar planları ile bölgenin tamamının imara açıldığını hatırlatan Akgün "Mayıs 2023’te bitirilmesi düşünülen 485 birimlik bu etap 6 katlı, konut ve ticaret kullanımına ayrıldı. Bu arada bölge halen daha ‘havza sınırı’ içerisinde. Bu alan tapuda hâlâ daha ham toprak ve tarla" dedi. Akgün, şöyle konuştu:

'Köylülerin kullandığı tarım alanları'

"Bir yerin imar planı yapıldıktan sonra parselasyon planlarının yapılması gerekir. Arsa vasfı kazanan yerlerin satışı ve konut uygulaması yapılabilir. İmar planlarında konut gözüküyor ama mevcut durumda buralar ekili biçili köylülerin kullandığı tarım alanları. Ayrıca, Bakanlık kendi planlarında Sazlıdere Barajı’nı kaldırdı ve oraya kanal yapılıyor. Orada baraj olmadığı varsayıldığı için içme suyu havzası olarak da görmüyor ve imara planlarında konut ve ticaret alanı olarak planlamış durumda."