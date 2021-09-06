TOKİ'nin acelesi var: Kanal İstanbul'da imarsız alan için ihaleye çıkılıyor

Tartışmalı Kanal İstanbul projesine ilişkin itirazlar sürerken Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) proje kapsamında yer alan Sazlıbosna Mahallesi’nde 970 bin 300 metrekare büyüklüğünde mera olarak kullanılan alan ve bitişiğindeki tarla alanlarının “sessiz sedasız” konut için ihaleye çıktığı belirlendi.

Söz konusu alanlar Kanal İstanbul projesi kapsamında hazırlanan planlarla imara açılmıştı ancak alanlar hâlâ “tarla” ve “ham toprak” olarak görünüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, TOKİ’ye seslenerek “Arsa tapusu daha alınmamış yeri ihaleye çıkıyorsun, arsa tapusu olmadan inşaata nasıl başlayacaksın? Türkiye’de yeni imar ruhsat kanunu çıktı da bizim mi haberimiz yok? Bu neyin telaşı, neyin acelesi?” diye sordu.

Tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında inşaa edilecek “Yenişehir”in imar planları hazırlanmıştı. Kanalın etrafında kurulacak yeni şehrin 3 etaptan oluşan planlarıyla birlikte çoğunluğu tarla alanlarından oluşan bölge imara açılmıştı. En çok tartışılan arazilerden biri de proje güzergâhında yer alan Arnavutköy, Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 970 bin 300 metrekarelik mera olarak kullanılan araziydi. Planlarla konut - ticaret alanına dönüşen bu arazi şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ mülkiyetinde.

İkinci ihale sır gibi

TOKİ sessiz sedasız meranın da içinde bulunduğu kanal manzaralı arazilere ilişkin ihale ilanı yayımladı. “Arnavutköy ilçesi 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”nin 6 Ekim’de yapılacağını duyurdu. İlanda işin yer tesliminin ardından 600 gün süreceği belirtildi. İhale dosyasında yer alan “zemin ve temel etüdü veri raporu”nda bölgeye yapılmak istenen projenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Raporda söz konusu arazilerin İstanbul imar planı paftalarında imarlı olduğu belirtiliyor ancak araziler kayıtlarda hâlâ “ham toprak” ve “tarla” olarak görünüyor. Alanın ticaret - konut göründüğü raporda bölgeye bodrum (+ 4) ya da 5 katlı bloklar yapılmasının planlandığı belirtiliyor. İhale dosyasında projenin ilk etabının görselleri de mevcut. Görsellerde bodrum (+ 5) katlı binalar yer aldı. TOKİ’nin ilk etap ihalesinin dışında bir de “Arnavutköy İlçesi 2. Etap 485 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adında ikinci etap için ihaleye çıktığı görüldü. 24 Eylül’de yapılacağı belirtilen ihalenin ne yeri belli ne de detayı mevcut.

'Böyle saçmalık görülmedi’

Süreci takip eden İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, TOKİ ihalesini Cumhuriyet’ten Hazal Ocak'a değerlendirdi. Ataman, “Yeni şehre ilk kazma Sazlıbosna’dan vuruluyor. Namazın kazası var, rantın kazası yok! Kanal İstanbul rant projesi demiştik. Şimdi 23 Eylül ve 6 Ekim’de TOKİ Sazlıbosna’da daha 18 uygulaması askıya çıkmamış. Yani yeni ada, parsel numarası bile belli olmayan, eski mera alanında 1000 konut ilanına çıkıyor. Kanal İstanbul ihalesi yapılmadı. Tapular dağıtılmadı, ilgili yerin altyapı (İGDAŞ, İSKİ, elektrik) çalışmaları ortada yok. Temeli atılan köprü ve kamulaştırması yeni yayımlanan otoyolun yakınında Kanal İstanbul’u en güzel yerden gören konut projesini hangi akla hizmet başlatıyorlar? 20 yıldır bu konularda çalışıyorum. Yıllardır da İBB Meclis üyeliği yapıyorum. Hayatımda böyle saçmalık görmedim. Arsa tapuları olmadan inşaata da başlarlarsa hiç şaşırmam. Vatandaş da tarlasına inşaata başlasın o zaman. Bu anlayışa göre Türkiye’de imar kanunu, ruhsat yönetmenliği, hiçbir şey önemli değil. Acelemiz var inşaatlara başlamamız lazım.”