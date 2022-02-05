TOKİ’nin depremzedelere para karşılığı yaptığı konutlar kusurlu çıktı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ'nin depremzedelere para karşılığı yaptığı evlerde çatlaklar, eksikler ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere, "Sizlere ucuza ev yapacağız ve teslim edeceğiz” demişti. Ancak, bir yılda yapılması planlanan 7 proje alanındaki konutların sadece iki bölümü tamamlandı ve 16 ay sonra kurayla teslim edildi. Para ile konut yapan TOKİ, depremzedelere borcu ve kaç taksitte ödeyeceklerine dair bir plan belirtmedi ve tapuları da 20 yıl sonra taksitleri bittikten sonra teslim edeceği bilgisini verdi.

Çatlaklar, kırık kapılar, eksik giderler...

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, apartmanların otopark kısımlarında çatlaklar olduğu, çamaşır ve bulaşık makinaları giderlerinin olmadığı, borularda kaçak ve kapıların kırık olduğu hataları tespit etti.

Zemin kata inen depremzedeler kolonlar ve duvarlar arasındaki yarıkları görünce endişeye düştü. Beton içerisinden demirlerin çıktığı, içerisinde plastik kutuların betona harç olarak konulduğunu ve su aktığını tespit etti.

Dilekçe verdiler

Sıfır olarak aldıkları evlerde çok sayıda yapım hatası tespit eden depremzedeler TOKİ’ye kusurların giderilmesi için dilekçe verdi. Depremin etkisini hâlâ atlatamayan depremzedeler sosyal medya üzerinden de yaptıkları paylaşımlar la isyan etti.

'Zemin katlarda yarıklar var'

Depremzedeler “Konutlar tam bir kalitesiz malzeme ve özensiz yapılmış. Devlet paramızla bize ev yapıyor ama kusurlu. Kırık, çatlak, delik ve birçok eksiği var. Bu şekilde evimizi teslim almak zorunda kaldık. En kötü olanı ise zemin kattaki yarıklar. Geçen depremde ölmedik, umarım büyük bir depremde bina altında kalmayız” dedi.