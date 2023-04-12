TOKİ'den seçim öncesi yüzde 25 indirim kararı

İktidarın seçim yaklaşırken attığı adımlara şimdi de TOKİ eklendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.