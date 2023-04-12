İktidarın seçim yaklaşırken attığı adımlara şimdi de TOKİ eklendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mustafa Murat Bilgin
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TOKİ'den seçim öncesi yüzde 25 indirim kararı
TOKİ, kalan borçlarını peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
İktidarın seçim yaklaşırken attığı adımlara şimdi de TOKİ eklendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.