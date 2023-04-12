İyilik nedir? Senan Kara anlatıyor...

Sanatçı Senan Kara, TKP'nin 9 Nisan etkinliğinde yayımlanan videoda, 'İyililik nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Haber Merkezi

Sanatçı Senan Kara'nın ilk olarak 9 Nisan'da Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki Büyük Halk Buluşması'nda paylaşılan 'İyilik nedir?' başlıklı videosu, TKP'nin Youtube kanalında yer aldı.

Videoda 'İyilik nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt veriliyor: