Sanatçı Senan Kara'nın ilk olarak 9 Nisan'da Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki Büyük Halk Buluşması'nda paylaşılan 'İyilik nedir?' başlıklı videosu, TKP'nin Youtube kanalında yer aldı.
Videoda 'İyilik nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt veriliyor:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mustafa Murat Bilgin
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İyilik nedir? Senan Kara anlatıyor...
Sanatçı Senan Kara, TKP'nin 9 Nisan etkinliğinde yayımlanan videoda, 'İyililik nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
Haber Merkezi
Sanatçı Senan Kara'nın ilk olarak 9 Nisan'da Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki Büyük Halk Buluşması'nda paylaşılan 'İyilik nedir?' başlıklı videosu, TKP'nin Youtube kanalında yer aldı.
Videoda 'İyilik nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt veriliyor: