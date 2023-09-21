TOKİ şantiyesinde kule vinç işçisini küfür ederek kovdular

Hatay’ın Payas ilçesinde Üçel Mühendislik’in ana yüklenici firma ve Yıldırımlar Yapı İnşaatın taşeron firma olduğu TOKİ şantiyesinde bir kule vinç işçisi iş arkadaşına yapılan hakarete karşı çıkması üzerine işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçi şunları söyledi; “İşe başladığımızdan beri sürekli hakaret ve baskı görüyorduk. En son yaşı altmışa yakın iş arkadaşım kule vincin üzerinden küfürler ve hakaretlerle indirildi, benim çıkmam istendi. Ben ise arkadaşıma yapılan muameleyi görünce buna karşı çıktım. O zaman da beni küfür ve hakaret ederek kovdular. Tüm alacağım ise içeride kaldı.”

Patronların Ensesindeyiz ile mücadele etmeye başlayan işçi hem çalıştığı şantiyedeki hem de diğer şantiyelerdeki arkadaşlarına çağrı yaptı ve şunları söyledi;

“Patronların Ensesindeyiz Ağı ile beraber mücadele ediyoruz. Diğer arkadaşlarıma buradan çağrı yapıyorum, yalnız değilsiniz gelin beraber mücadele edelim."