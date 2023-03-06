TOKİ: Mayıs ayına kadar 200 bin konutun ihalesini gerçekleştireceğiz

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerde 11 il enkaza dönüştü. 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, yüzbinlercesi yaralandı ve evsiz kaldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antep'in Nurdağı ilçesinde belirlenen yeni konut alanında geçen hafta inceleme yaptı, yeni konutların fay hattına 50-100 metre uzaklıkta olmasının teknik açıdan yeterli olduğunu savundu. 11 kenti etkileyen depremlerin ardından TOKİ olarak çalışmalara başladıklarını vurgulayan Ömer Bulut, mayıs ayına kadar 200 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bulut, Sabah'tan Dilek Güngör'e açıklamalarda bulundu. Bu hafta sonuna kadar 27 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Bulut, "Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız" dedi. Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacaklarını belirten TOKİ Başkanı, "Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz" mesajı verdi.

‘Fay hatlarına en az 500 metre mesafede’

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, "Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı. Hatay'da rezerv alanı yoktu, yeni belirledik" diye konuştu.

İhalelerde oluşan fiyatla ilgili de bilgi veren Bulut, "İhalede gerekli rekabet sağlanmıyorsa iptal ediyoruz. Bakıyoruz, birikim katılım olmuş. Fiyat yüksek gelmiş. O nedenle İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerekli rekabet sağlanmadığına inandığımız yerlerde üç ihaleyi iptal ettik. Rekabet sağlanınca fiyat daha aşağıda geldi" değerlendirmesini yaptı.

'Bu hafta kura çekimlerini yeniden başlatacağız'

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın başvurduğu "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine dair de konuştu.

Başkan Bulut, hem deprem bölgesi konutlarını hem de 'İlk Evim, İlk işyerim' projesi konutlarını aynı anda yürüteceklerini belirterek, "Proje kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek olan sosyal konut için kura çekilişlerini başlatmıştık. Deprem nedeniyle kuralara ara vermiştik. Bu hafta kura çekimlerini yeniden başlatacağız" dedi.