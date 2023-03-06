'İstanbul depreminde 90 bin konut yıkılacak, 100 milyon ton moloz çıkacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, megakentte 7.5 şiddetinde deprem yaşanması durumunda 50 ile 100 milyon ton yıkıntı atığının ortaya çıkacağını söyledi.

Milliyet gazetesinden Gülden Çoktan'ın haberine göre olası depremde 90 bin konutun yıkılacağını öngören Erdinçler, bu binalardan çıkacak moloz ve atıkların geri dönüşümü hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da olabilecek 7.5 şiddetindeki bir depremde ilk etapta 90 bin konutun yıkılacağını düşünürsek, yaklaşık 50 ile 100 milyon ton yıkıntı atığının kaldırılması gerekecek. Yine bu atıkların bertarafı için ise 30 ile 50 milyon metreküp hacme sahip döküm sahalarına ihtiyaç duyulacak. Olası deprem sonrası İstanbul’da oluşabilecek inşaat ve yıkıntı atıkları, Valilik Afet Koordinasyon Merkezi’yle sağlanacak koordinasyon kapsamında geçici depolama alanlarında gerekli ayrıştırma işlemleri yapıldıktan sonra yine valiliğin belirleyeceği depolama sahalarına veya belediyemize ait depolama sahalarında bertaraf edilecek."