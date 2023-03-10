TOKİ deprem ihalelerinde gaza bastı: Müteahhitlere 2 haftada 47 milyar lira dağıtıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, on bir ili etkileyen depremlerin ardından bölgede inşa edilecek kalıcı konutlar için "bir yıl" süre istemişti. TOKİ'nin yürüteceği yeniden inşa sürecine ilişkin bugüne dek 53 ihale yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken başlayan ihalelerin büyüklüğü 47,6 milyar liraya ulaştı.

İhalelerin pazarlık usulü yapıldığının altını çizen T24 yazarı Çiğdem Toker, ilan detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"TOKİ'nin 21 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihaleler kapsamındaki projelerdeki konut sayısı ise 21 bine yaklaştı. Sadece hafta sonları mola verilen kalıcı konut ihaleleri için geçen haftadan bu yana 36 ihale daha yapıldı.

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Bu ihaleler gizli değil. Ancak pazarlık usulü olduğu için önceden ilan zorunluluğu bulunmuyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, daha önceki yazımla ilgili bilgi için aradığımda, ihalelerin kamuoyuna açıklandığını belirtmişti. Ancak kamuoyunun ilgilendiği bu ihaleler halen kurum sitesinde ilan edilmiyor."