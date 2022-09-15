TOKİ dar gelirliden bir günde 432 milyon TL topladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül itibariyle başladı. 31 Ekim tarihine kadar sürecek olan başvurularda yurttaşların 500 TL ödeme yapması gerekecek.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında bankalardan ve ATM'lerden geri alabilecek. “Ucuz konut” hayaliyle başvuru yapanların sayısını ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Altun, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak" dedi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Altun TOKİ'nin "dar gelirli" yurttaşlardan bir günde 432 milyon 500 bin TL topladığını duyurdu. Başvurular proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.

Bakan Kurum'un açıklaması tepki çekmişti

Yeni açıklanan TOKİ'nin konut kredi taksitlerinin de belli olmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Kurum CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevaplamış, "Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir."