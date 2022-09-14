Bakan dalga geçmeye devam ediyor: 'Asgari ücretliler ek mesai yapabilirler'

Yeni açıklanan TOKİ'nin konut kredi taksitlerinin de belli olmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusuna Kurum, şu cevabı verdi:

“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”

Bakan Kurum'un sözleri

Yeni açıklana sosyal konut projesine göre 2 artı 1 konutlar en düşük aylık 2 bin 280 liradan başlayarak 240 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. 3 artı 1 konutlarda ise en düşük aylık 3 bin 187 liradan 240 ay vade taksit oluyor.