Bakan öğrencilerle dalga geçiyor: Yurt bulamıyorsanız, kira veremiyorsanız ev alın

Ülkede karşılanması imkânsız hale gelen kiralar eşliğinde barınma sorunu devam ederken, öğrenci yurtlarının kapasiteleri yetersin kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ilginç bir çıkış geldi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden bakanlığın hazırladığı bir kamu spotunu paylaşarak "Gençler! Mehmet Ali kardeşimize bir kulak verin" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kamu spotunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4. sınıf olduğunu ifade eden bir kişi, 3 yıl önce kiralık ev bakarken ev satın almaya karar verdiğini anlatarak "İçimiz rahat bir şekilde kira öder gibi ev sahibi oluyoruz" şeklinde konuşuyor.

Gençler!



Mehmet Ali kardeşimize bir kulak verin. pic.twitter.com/wTS8OHBCL8 — Murat KURUM (@murat_kurum) September 7, 2022

Konutlar ortalama 1 milyon 300 bin lira

KYK yurtlarında ücretlerin 800 liraya ulaşması beklenirken lisans öğrencilerine verilen KYK kredisiyse hâlâ 850 lira. Bakanlığın yayınladığı videonun Mamak'taki Altıağaç TOKİ konutlarında çekildiği anlaşılıyor. TOKİ'nin kura sisteminde ev çıkma şansına erişemeyenlere buradaki konutlar ortalama 1 milyon 300 bin lira civarında fiyatlara satılıyor.

Türk-İş'in yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının 2022 Temmuz ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 6 bin 840 lira olurken öğrencilerin aldıkları KYK kredileriyle ev almaları pek mümkün gözükmüyor.

Konut fiyatları Ankara'da yüzde 133, İstanbul'da yüzde 183 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) sahibinden.com'dan derlediği verilere göre 2022'nin Mayıs ayında, satılık konut fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 183,6, Ankara’da yüzde 133,8 ve İzmir’de yüzde 136,2 oldu.

Yine Betam'a göre yıllık kira artış oranlarıysa İstanbul'da yüzde 140, Ankara'da yüzde 133,9 ve İzmir'de yüzde 110,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Öğrenci için kirada oturmak bile lüks

Murat Kurum'un paylaştığı videonun kahramanın 'öğrenciyken ev sahibi olma' hikâyesi gençlerin ezici bir çoğunluğu için gerçeklikten uzakken, 'öğrenciyken kiracı olma' ihtimali bile lüks haline gelmiş durumda. Videonun çekildiği TOKİ bloklarında 2+1 dairenin ortalama kirası 2 bin 800 lira. Videonun kahramanı bu daireye iki arkadaşıyla birlikte çıksa bile, aldıkları kredi kiralarına bile yetmemiş olacak.

Mayıs ayı itibariyle İstanbul'daki ortalama kiralar Ankara'nın iki katına çıkmış, İzmir'deki kiralarsa Ankara'daki kiraların 1,3 katı olmuştu.