250 bin sosyal konut için başvurular bir milyonu aştı

250 bin sosyal konut için yapılan başvuruların 1 milyon 115 bini bulduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurular sürüyor.

Başvuruların ikinci günde 1 milyon 115 bini aştığı belirtiliyor.

Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

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