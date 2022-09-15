AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurular sürüyor.
Başvuruların ikinci günde 1 milyon 115 bini aştığı belirtiliyor.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
250 bin sosyal konut için başvurular bir milyonu aştı
250 bin sosyal konut için yapılan başvuruların 1 milyon 115 bini bulduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurular sürüyor.
Başvuruların ikinci günde 1 milyon 115 bini aştığı belirtiliyor.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.