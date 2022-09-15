Sevilay Yılman'dan SBK yanıtı: 'Adamın yakın olduğu gazeteciler arazi'

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "En son bir ses kaydı dinlettiğini ifade ederek bir köşe yazısı kaleme almıştınız. O tarihten sonra Sezgin Baran Korkmaz'la görüştünüz mü?" sorusuna yanıt verdi.

'Başkalarına da dinlet'

"Ses kaydını yazdıktan sonra bir kere daha görüştüm. Çünkü tam olarak hatırlamıyorum ama 'Bir tek bana mı dinletin, bu sıkıntı. Başkalarına da dinlet de yalnız kalmayayım' dedim. Bu beni zora sokardı. Sonra zaten İsmail Saymaz'a dinletti, sonra Halk TV'de konuştu" diyen Yılman, "Sonrasında da hiç görüşemedik çünkü Avusturya'da tutuklandı. Ses kaydını yayınlamama sebep olan görüşmeden önce de ben hiç görüşmemiştim. Yurt dışına gittikten sonra birkaç kez aramıştım niye gitti nasıl gitti diye çünkü haber değeri var. Aramıştım, ulaşamamıştım .Niye görüşmeyeyim. Sedat Peker'le görüşmüyorum ama ihtiyaç olursa neden görüşmeyeyim. İhtiyaç olursa herkesle görüşürüm" ifadesini kullandı.

'Sezgin Baran Korkmaz'la restoranda tanıştık'

Sezgin Baran Korkmaz'ı restoranda bir milletvekili arkadaşıyla otururken tanıdığını söyleyen Yılman, "O vekil arkadaşın adını söylemem doğru olmaz. Bizim Doğu ve Güney Doğu'da küçük-büyük abla derler. Bu geleneksel söylemdir. Orada tanıştırılınca 'Aa abla sen misin?' falan dedi. Bu yakınlık anlamında değil. O dönemde vergisini ödeyen, bu ülkeye hizmet verdiği söylenen bir insandı. Ofisime geldi beni ziyaret etti" diye konuştu.

Göktürk'deki evini onun desteğiyle mi aldı?

Göktürk'teki evini onun desteği ile aldığı iddialarına da yanıt veren Yılman, "Bir şey iddia ediliyorsa bu ispatla mükelleftir. Ben Göktürk'te oturuyorum zaten. Ben bu evi alırken Bahçeşehir'de ve Maslak'taki evimi sattım. Bunların hepsi kayıtlı. Sırf çamurlamak için sırf iftira için sırf benim itibarımı beş paralık etmek için ortaya atıyorsa o zaman ispatını koyacaksın. Ben niye ispatlayayım ki? Sen bunu sorduğun için ortaya koyuyorum. Her şey orada devlet bilmiyor mu yani. Ayrıca ben ne zaman aldım bu evi? Bir seneyi biraz geçti. O zaman yoktu adam burada adam gitmişti uçmuştu. Yani bunlar çok acı iftiralar, çok kötü. Çok üzülüyorum tabii üzülüyordum daha doğrusu" dedi.

Tweetimi alıntılamış

Sezgin Baran Korkmaz'ın medyada bazı isimleri maddi anlamda desteklediği iddiası ile ilgili konuşan Yılman, "İddia, bilemem. O beni aradığında telefonla işte. Ben bir yazı yazmıştım. Niye aradığını söyleyeyim. Benim tweet'imi alıntılamış. Bir challenge vardı kadınlarla ilgili ben bir tweet atmışım. Farkında bile değilim. O da o tweetimi alıntılamış demiş ki 'Abla bu zamana kadar gördüğüm en mert delikanlı gazetecilerden birisin' demiş. Bunun fotoğrafını almışlar. Vakti gelince 'Sezgin Baran abla dedi, Sezgin Baran'ın ablası.' dediler. Sağ olsun doğru söylemiş. Teşekkür ettim, doğru yani. Benim ne kadar mert delikanlı olduğumu biliyor. Ben onunla dediğiniz ilişkinin, gazeteci iş insanı ilişkisi dışına çıkmadım." dedi.

'Adamın yakın olduğu gazeteciler arazi'

Kendisinin Korkmaz'la iki kez görüştüğünü söyleyen Yılman, "Bir de telefonla arayıp yazılarımı övüyordu. Sonradan gördüm ki herkes kaçıyor. Adamın yakın olduğu gazeteciler arazi. Ben bunların ismini veremem. Bir gün ortaya çıkacaktır. Medyada benim bu adamı övgülediğim bir şey var mı yok. Baktım ki beni işin içerisine sokuyorlar. Ben bu olayları, iddiaları bilmiyordum. Sadece Bora Jet olayını biliyordum. Ne zaman öğrendim. Kaçtıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra. İşin odağına benim sokulmaya çalışmam üzerine ben o yazıyı yazdım." ifadelerini kullandı.

Gazetecileri tehdit mi etti?

"Meslektaşlarınızı 'Ben yanarsam siz de yanarsınız diye tehdit ettiniz mi?" sorusuna da cevap veren Yılman, "Benim 'Böyle bir şey demedim' demem mi doğru, yoksa arkadaşlarımın mı? Böyle bir şey olsa bunu açıklarlar. Patronaj da böyle ahlaksız bir şeyi duyunca beni tutar mı orada? İftira atmak, çamurlamak en kolay şey" diye konuştu.