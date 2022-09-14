İstanbul ve Ankara'nın ardından '2023 Yeniden' diyenler İzmir'de buluşuyor

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul ve Ankara'daki etkinliklerin ardından 17 Eylül saat 19:30'da Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda "2023 Yeniden" sloganıyla yapılacak etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

TKP'den yapılan paylaşımda, "102. yaşımızda İstanbul ve Ankara'da umudu ve örgütlülüğü çoğaltmak için buluştuk. Halkımızı layık olduğu eşit, laik ve bağımsız ülkeye kavuşturacağız. Mustafa Suphilerin partisi bunun için var. Şimdi sıra İzmir'de #2023Yeniden" ifadesi kullanıldı.