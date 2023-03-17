TOKİ 50 ildeki 575 arsayı açık arttırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ildeki 575 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis, kreş ve plansız niteliğindeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle KDV'den muaf şekilde satılacak.

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan toplam 13 milyon 884 bin 920 metrekarelik arsalar Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya'da konut ile ticaret alanları, İzmir'de sanayi ve depolama, günübirlik turizm tesis ve konut alanları, İstanbul'da ise konut, konut dışı kentsel çalışma alanları bulunuyor.

Satışlar, açık artırma ile 4-6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. (AA)