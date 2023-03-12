AKP on binlerce yurttaşın öldüğü depremden ders çıkarmamış: Adıyaman’da tarım arazisine TOKİ inşaatı

Kahramanmaraş merkezli depremler, güvenli binaları Türkiye’nin gündemine soksa da AKP iktidarının yaşananlardan ders almadığı görülüyor. Uzmanların artçı sarsıntılar devam ederken inşaat yapılmamalı uyarılarına rağmen TOKİ, deprem konutları ihalelerine devam ediyor.

Toplu konutların ihaleleri yandaşlara dağıtılırken Adıyaman’da, TOKİ tarafından yapılması planlanan konutlar için verimli tarım arazilerinin seçilmesi tepki çekti. Konuyla ilgili AKP’li Adıyaman Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından tarım arazisinde başlayan inşaata dair görseller paylaşıldı.

AKP'li belediyenin paylaşımında, “Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Hasan Suver ile birlikte Yeni Otogar arkasında yapımı başlayan Örenli Toki Evlerinde incelemelerde bulundular” ifadelerine yer verildi. Tepkilerin ardından paylaşım kaldırılsa da inşaatın akıbetine ilişkin bir açıklama gelmedi.

'Akla bilime göre inşa edilmeli'

Cumhuriyet’ten Sena Tufan'ın haberine göre; İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yöneticiler inşaat için tarım alanlarından, kentin yakınlarında rant üretecek arsalardan vazgeçmek zorundadır. Önemli olan sağlıklı ve planlı bir kentleşmenin sağlanabilmesi. Kentte bulunan tüm unsurlar, şehir planlamacılar, yereldeki demokratik kuruluşlar ve yerelin temsilcilerinin dahil olacağı bir süreç işletilmelidir. Acele kararlar alınmamalı. Mesele sadece konut meselesi değildir. Şehirler sadece konutlardan oluşmaz, bir bütün halinde akla ve bilime uygun inşa edilmelidir.”

'Başlı başına hata'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu da artçı depremler hâlâ devam ederken inşaata başlanmasının başlı başına bir hata olduğunu söyledi.

Giritlioğlu, “İnşaat yapılacak alan verimli tarım arazileri değildir. Özellikle toplu konutlar için doğru ve güvenli noktaların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun için analizler yapılmalı ve kentle ilişkisi doğru belirlenmeli. Kentten kopuk olmamalı ve bütünleşik bir yaklaşımla yer seçimi yapılmalı” dedi.

Doç. Dr. Giritlioğlu, özellikle toplu konut alanlarının planlanırken kentin diğer hizmetlerinden de faydalanabilecek koşullarda olması gerektiğini de sözlerine ekledi.