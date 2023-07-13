TOKİ 3 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alana konut yapacak

Memur ve emekli maaşlarına zam, ek vergiler ve daha pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifine gece yarısı eklenen bir madde ile başta Hatay olmak üzere deprem bölgesindeki illerde orman alanları ve zeytinlikler imara açılıyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, muhalefetin komisyon görüşmelerindeki itirazı üzerine TOKİ milletvekillerine sunum yaptı. Basına kapalı yapılan sunumda milletvekillerine konut yapılacak alanlar, konut sayısı, etkilenecek zeytinlik ve orman alanları hakkında detaylı bilgi verildi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un muhalefet milletvekillerine yaptığı sunuma göre depremden etkilenen 18 ilde "674 bin 238 konut ihtiyacı" bulunuyor. Söz konusu 18 ilin arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Urfa gibi deprem hasarının büyük olduğu illerin yanı sıra depremden görece az etkilenen Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli’nin de yer alması dikkat çekti.

En çok konut Hatay'a

Milletvekilleri ile paylaşılan verilere göre en çok konut ihtiyacı olan il Hatay. 250 bin 432 konut ihtiyacının tespit edildiği Hatay’ı 110 bin 508 konut ihtiyacı ile Maraş, 103 bin 197 konut ihtiyacı ile Malatya takip etti.

Depremden görece az etkilenen Kayseri’ye bin 598, Mardin’e 398, Bingöl’e 696, Niğde’ye 419, Sivas’a 449, Tunceli’ye 131 konut inşası planlandı. Sunuma göre yapılması planlanan toplam 674 bin konutun yaklaşık 110 bininin ihalesi tamamlandı ve yapımına başlandı.

Ormanlık alanlar ve zeytinlikler yapılaşmaya açılacak

Genel Kurul’da görüşmelerine başlanan ve bu hafta yasalaşması beklenen teklifteki ilgili maddeye göre bu deprem konutlarının yapılacağı illerdeki ormanlık alanlar ve zeytinlikler de yapılaşmaya açılabilecek.

TOKİ Başkanı Bulut’un yaptığı sunuma göre konutların inşa edileceği bölgelerde 19 bin 920 dönüm orman alanı ve 2 bin 578 dönüm zeytinlik bulunuyor. Yasanın Meclis’te kabulünün ardından toplam 22 bin 498 dönüm yani 3 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanı ve zeytinlikteki ağaçlar kesilecek.

Muhalefet milletvekillerinin ifadelerine göre deprem sebebiyle ihtiyaç duyulan konutlar için orman alanları ve zeytinlikler dışında alternatif alanlar araştırılmadı. Yıkılan binaların bulunduğu eski kent merkezlerinde depreme dayanıklı konutların yapılması için zemin etüdü gibi çalışmalar yapılmadığı gibi konutların yapılacağı bölgelerin tespiti için belediyeler ve ilgili meslek odalarından da görüş alınmadı. Muhalefete göre konutların yapılacağı alanlar tespit edilirken ‘art niyetli’ bir kolaycılığa kaçıldı.

Zeytinliklerin neredeyse tamamı Hatay'da

Çalışmadan en çok etkilenecek kentlerden biri, geçimini zeytincilikle sağlayan çok sayıda kişinin yaşadığı Hatay. TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un milletvekillerine yaptığı sunuma göre konut yapımından etkilenecek 2 bin 578 dönüm zeytinlik arazinin neredeyse tamamı; 2 bin 290 dönümü Hatay’da. Hatay’ın Antakya, Belen, İskenderun, Arsuz, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde zeytincilikle geçinen çok sayıda kişi yasanın geçmesi sonrası mağduriyet yaşayacak.