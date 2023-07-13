Afyon Belediyesi'nden işçilere sürgün: Erkekler otoparka, kadınlar park bahçelere…

Belediye-İş Sendikası ile Afyonkarahisar Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşamadı. Belediye işçisine ilk altı ay için 12 bin 700 TL, ikinci altı ay için 13 bin 400 TL + 112 günlük ikramiye ödemeyi teklif etti. Sendika bu teklifi reddetti.

Gazete Duvar'dan Nail Azbay'ın haberine göre, olay daha sonra arabulucuya intikal etti. Belediye bu görüşmelerde teklif ettiği ücreti yüzde 5 daha düşürünce masa dağıldı. Sendika daha sonra grev oylamasına gitti. Ancak bu oylamada "greve hayır" sonucu çıktı ve anlaşmazlık son olarak Yüksek Hakem Kurulu’na taşındı.

Yüksek Hakem Kurulu işçinin yüzünü güldürecek bir karar vererek belediyenin teklifinden yüzde 80 daha fazla artışı uygun gördü. Bu karara göre işçiler ilk 6 ay için 21 bin 750 TL, ikinci 6 ay için ise 25 bin 12 TL maaş alacak.

22 işçinin görev yerini değiştirdi

Bu karara sinirlenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, grev oylamasına katılan 22 işçinin görev yerini değiştirdi. Erkekler otoparklara, kadınlar ise park bahçelerde görevlendirildi.

Belediye İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin konuyla ilgili, “İşveren Yüksek Hakem Kurulu’ndan gelen rakamı yüksek bulmuş olacak ki üyelerimizden grev oylamasına katılan 22 arkadaşımızı cezalandırmak amacı ile işyerlerini değiştirmiştir. Büroda çalışan bayan üyelerimizi park bahçeler müdürlüğüne, büroda çalışan erkek üyelerimizi açık otoparklara, fen işlerine bağlı birimlere görevlendirmiştir” diye konuştu.

'Cezalandırılmaları yanlış'

Şahin, işçilerin haklarını aradığı için cezalandırıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Üyelerimiz demokratik ve yasal haklarını kullanmışlardır. Bundan dolayı da cezalandırılmaları yanlıştır. Üstelik servisleri değiştirilen üyelerimiz servislerinde hem verimli ve başarılı bir şekilde çalışmaktaydılar.”