Belediye işçileri hakları için ülke genelinde eylemdeydi

DİSK Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, eşitlik, kadro ve insanca yaşayacak bir ücret talebiyle bugün Türkiye genelinde örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde eylem yaptı.

Sendika, ilk olarak eylemi tam gün iş bırakma olarak duyurdu. Ancak sonrasında birçok belediyede eylem, sabah vardiyasının ardından iki saatlik süre zarfında gerçekleşti. Eylemin tam gün süreyle gerçekleştiği Kadıköy'de ise belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı, işçileri hedef alan açıklamalarda bulundu.

İstanbul - Şişli

İstanbul - Ataşehir

İstanbul - Kadıköy

Lüleburgaz

İzmir - Konak

'Önceliğiniz patronlar değil, işçiler olsun'

Çalıştıkları belediyeler önünde bir araya gelen işçiler, 'Ayrımcılık son bulsun, kadro hakkımız', 'İş bırakıyoruz', 'Belediye işçilerinin ücretleri iyileştirilsin' yazılı pankartlar taşıdı ve ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İş bırakma eylemlerine İzmir’in Konak ilçesinde katılan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, SGK binası önünde basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, iktidara “Önceliğiniz servet sahipleri ve patronlar değil, emekçiler olsun, önceliğiniz işçiler olsun. Önceliğiniz yoksullar, geçinemeyenler, evine ekmek götüremeyenler olsun” diye seslenen Çalışkan, şöyle devam etti:

“Sendikamız DİSK/Genel İş siyasal iktidarın ve belediye işverenlerinin işçilere reva gördüğü düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlıdır. Bugünden itibaren örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde insanca yaşayacak bir ücret için mücadelemizi yükselteceğiz.

Ülkedeki tüm belediye işverenlerine çağrı yapıyoruz!

Belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacında çalışan yüzbinlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Kamusal hizmetinin, halka hizmetin aksamasını istemiyoruz. Ancak tercihlerinizi ve önceliklerinizi en zor koşullarda bile halka hizmet üreten işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten yana kullanmanız zorunluluktur.

Bunun için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam eden işyerlerinde işçilerin taleplerini karşılayacak ve insanca yaşanacak bir ücret düzeyi için gereken adımları atın. Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olan tüm işyerlerinde ise belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarını iyileştirecek’’ ek protokol’’ görüşmelerini derhal başlatın.

Siyasal iktidara ve Meclisteki tüm siyasi parti gruplarına çağrı yapıyoruz!

Seçim yatırımı da olsa kamuda yapılan veya vaad edilen iyileştirmeler ve zamlar yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyaç var. Çünkü kaşık ile verdiğinizi kepçeyle; zamlarla ve adaletsiz vergilerle geri alıyorsunuz. Alım gücümüz günden güne düşüyor. Önemli olanın alım gücü olduğunu buradan tekrar haykırıyoruz. Belediye işçilerinin muhatabı belediye işverenleridir, iki yılda bir toplu sözleşme yapıyoruz. TİS’ler ile aldığımız kazanımlar üç ay sonra yok oluyor. Biz belediye işçilerini görmeyenlere buradan ve Türkiye’nin her yerinde ayağa kalkan ve iş bırakan binlerce belediye işçisiyle gösteriyoruz. Bizi bu bozuk düzeninizde ezmenize müsaade etmeyeceğiz.”

Söz konusu basın açıklaması, ülke genelindeki diğer belediyelerde de şube başkanları tarafından okundu.

'İşçiler mevcut sözleşmeyle yetinmek istemiyor'

İstanbul’da eyleme katılan belediye işçileri, yapılan eylemlere ilişkin soL’a değerlendirmede bulundu.

Maltepe Belediyesi’nde çalışan bir işçi, şunları söyledi:

“Hemen hemen bütün belediyelerde bu eylemler yapıldı. Kimisi iş bırakma yoluyla, kimisi iş yavaşlatma yoluyla, kimisi basın açıklaması yoluyla. Bize ilk olarak iş bırakma diye duyuruldu, sonrasında basın açıklamasına dönüldü. Sabah vardiyasında önce işe gidildi, sonrasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanıldı.

Biz geçtiğimiz sene 2 senelik Toplu İş Sözleşmesi imzalamıştık, ilk senesi doldu. Ekonomik koşulların iyice kötüye gitmesi, enflasyonun devam etmesi, son seçimden sonra vergilerin artırılmasıyla birlikte maaşımız asgari ücret seviyesine düştü. Bununla ilgili maaşımıza güncelleme talep ediyoruz. Bizim ilk 7 ay itibariyle yüzde 30 zammımız var, ama işçiler bununla yetinmek istemiyor, bunun tatmin edecek bir zam olmadığını vurguluyor. O yüzden belediye yönetimlerinden ek zam talep ediyoruz.

Bir yandan sendikaya karşı tutukluk da var. Bu sorunu yaratan biraz da sendika oldu aslında. Bu sözleşmelerin imzalanması sendikaların eliyle oldu. Hemen hemen bütün belediyelerde sözleşmelerin birebir yakın olması sebebiyle sendikaların sorun yarattığını dile getiren işçiler de var. Ancak bir yandan da ortak bir nokta bulunamadığından dolayı, sendika yoluyla ufak tefek iyileşme olacağını düşünen işçiler var.”

'İşçiler açısından talepler gerçek'

Şişli Belediyesi’nden bir işçi ise şöyle konuştu:

“Eyleme katılan belediye işçilerin birçoğu şirketlere bağlı sözleşmeli işçiler. Kamuya yönelik son ücret zamlarıyla beraber belediye işçilerinin maaşları çok geride kaldı, arada bir fark oluştu. Şirkete bağlı çalışan işçilerin kadroya geçişi de şu an söz konusu değil. Sürekli seçim dönemlerinde vaatler verilip sonra hiçbir şeyin yapılmadığı bir durum var. Toplu İş Sözleşmeleri zaten sürekli artan enflasyon nedeniyle sürekli geride kalıyor.

Şişli Belediyesi’nde Temmuz ayında ek protokol yoluyla bir iyileştirme durumu var. Asıl Toplu İş Sözleşmesi iki yılda eridiği için sendika böyle bir karar alıyor. İşçiler açısından talepler gerçek. Bu, işçiler arasında da uzun zamandır gündemde olan bir durumdu. İşçiler, ‘İyileşme gelsin’ veya ‘Ek protokol yerine yeni iş sözleşmeleri yapılsın’ taleplerini dile getiriyorlardı.

Şişli Belediyesi’nde aslında bugüne dair bir tam gün iş bırakma kararı vardı. Tüm Avrupa Yakası belediyeleri de oradaydı. İşçiler taleplerini dile getirdiler, sloganlar atıldı.

Bu talepler bugünkü eylemle son bulmayacak, bugünkü iş bırakma kararı aslında bir ilk duyuruydu.”

Kadıköy Belediye Başkanı işçileri hedef aldı

Kadıköy Belediyesi’nden bir işçi bugünkü eylemi şöyle anlattı:

“Kadıköy’de daha önceki eylemlere oranla daha az bir katılım vardı. Kadıköy özelinde belediyenin inisiyatifiyle tam gün iş bırakma eylemi oldu. Öncelikle inisiyatif sendika şubelerine bırakılmış, tam gün yapılabilir diye, ancak sonra güncellenerek sadece iki saatlik bir eylem yapılması istenmiş. Kadıköy Şubesi ise bundan geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Anadolu bölgesindeki belediyelerin sendika şubeleriyle görüşmeye yanaşmadıkları, sadece Kadıköy Belediyesi’nde başkanlık önünde oturma eylemi yapıldığı için burada şube başkanı ve temsilcilerine randevu verilip ek protokol için görüşüldüğü söylenildi. Bundan sonraki süreçte de masaya oturulup seçimler yaklaştığı için ek protokolle ilgili görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

Eylemin tam gün olmasına Kadıköy Belediye Başkanı’ndan bir tepki geldi. Belediye başkanı, sendikayı hedef göstererek, ‘Kadıköy halkını cezalandırıyorlar’ minvalinde bir açıklama yaptı. Belediye başkanı, grev döneminde Twitter’dan işçileri suçlayarak benzer bir şekilde bir tutum göstermişti.”

'İşçiler sendikaya güvendikleri için değil, kendileri için orada'

Bir Kartal Belediyesi personeli ise bugünkü eyleme dair şunları aktardı:

“Bugünkü eylemde işçiler, kendi hakları için oradalardı. Bugün eylem tam günden iki saatliğine çevrildi, ama bugün belediye işçileri geçinebilmek için, ücretlerine zam yapılması için her yerde ses çıkardı. Bu iyi bir durumdur. Belediye işçilerinin örgütlü olması için bir araya gelmesi gerekiyor.”