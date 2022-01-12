Tokayev: Kazakistan'daki durum KGAÖ'nün önemini kanıtlamış oldu

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ülkedeki gerginliği gidermeye yardımcı olarak önemli bir askeri ve siyasi grup olduğunu kanıtladığını söyledi.

Açıklamaya göre, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'la yaptığı görüşmede Tokayev, "Durum örgütün askeri ve siyasi bir grup olarak önemini bir kez daha doğruladı. Sanırım artık uluslararası toplumda Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü hakkında konuşmaya başladılar." dedi.

Tokayev, barışı koruma operasyonları için özel bir KGAÖ elçisi pozisyonunun oluşturulmasının tavsiye edilebilir olacağını söyledi. Ayrıca, KGAÖ müttefiklerine bir "terör saldırısını püskürtmede" Kazakistan'a zamanında yardım ettikleri için teşekkür etti.

KGAÖ birlikleri çekilmeye başladı

Açıklamada, Zas'ın Tokayev'e, KGAÖ birliklerinin Kazak Devlet Başkanı tarafından verilen zaman çizelgesine uygun olarak üye ülkelerinin birliklerini ülkeden çekmeye başladığını bildirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, KGAÖ Genel Sekreteri, grubun barışı koruma elçisini atamanın önemli olduğunu kabul etti.

Bazı bölgelerde OHAL kalkıyor

Öte yandan Kazakistan Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak'tan itibaren 3 bölgede olağanüstü hal durumu iptal edilecek. Bu üç bölge Batı Kazakistan Bölgesi, Pavlodar Bölgesi ve Kuzey Kazakistan Bölgesi olarak sıralandırıldı.

2 Ocak'ta birçok Kazakistan kentinde protestolar patlak verdi ve çoğu Almatı'da olmak üzere birçok şehirde kitlesel ayaklanmalara dönüştü. Olaylarda binlerce kişi yaralandı, ölü sayısı tam olarak bildirilmedi.

Kazak makamları, ülkenin 19 Ocak gününe kadar olağanüstü hal altında olacağını belirtmişti.