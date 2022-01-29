Tokayev: Kazakistan eylemleri için uluslararası soruşturmaya gerek yok

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan menşeli Habar-24'e verdiği demeçte Kazakistan'da çıkan kitlesel ayaklanmalarla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütmenin gerekli olmadığını söyledi.

Tokayev, "Kazakistan'daki olaylarla ilgili uluslararası soruşturmaya gelince, böyle bir soruşturmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu kendi başımıza halledebiliriz. Kamu komisyonlarına başkanlık edecek dürüst ve tarafsız insanlarımız var. Ne yönetimim ne de ben bunlarda yer aldık. Bu komisyonları oluştururken özgürce bu tür kurumları kurmaya karar verdiler” dedi.

Tokayev'e göre, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'ndan geçen Kazakistan'la ilgili alınan kararsa kesinlikle önyargılı, "erken ve lobiciler tarafından dikte ediliyor". Tokayev, "Lobiciler, ülkemizde ciddi, büyük paralar kazanarak Kazakistan'dan ayrılan insanlarımızın emriyle çalışıyorlar. Şimdi de bu paraları bir takım gösteriler düzenlemek ve insanları birbirine düşürmek için harcıyorlar" dedi.

20 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu, Kazakistan'daki son olaylarla ilgili uluslararası bir soruşturma talep eden bir kararı oy çokluğuyla kabul etti.

2 Ocak'ta çeşitli Kazak şehirlerinde protestolar patlak verdi. Kazak makamları, kanun ve düzenin 7 Ocak sabahı ülkenin tüm bölgelerinde yeniden sağlandığını duyurdu. 19 Ocak'ta ülke genelinde olağanüstü hal kaldırıldı. Yetkililere göre, ayaklanmada 225 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 500'den fazla kişi yaralandı.