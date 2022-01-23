Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Havanın soğuması ve pek çok kentte kar yağışı ve buzlanmadan dolayı karayollarında yolculuk ve taşımacılık faaliyetleri aksıyor. Bunun yanı sıra pek çok kentten gelen kaza haberleri de tehlikenin boyutlarını gün yüzüne çıkardı.

İHA'da yer alan habere göre, Tokat-Amasya karayolunun Acıpazar Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün devrilmesinde kar yağışı ve buzlanmasının etkisinin olduğu belirtilirken bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi gelirken çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi.

Kaza bölgesine en yakın ilçe olan Tokat Erbaa'dan ekipler kaza yerine gönderildi.