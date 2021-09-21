Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Dr. Onur Güngör, Yavuz Köroğlu *
Haber Merkezi
Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.