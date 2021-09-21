Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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