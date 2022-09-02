Tokatköy'de evler yıkıldı, beş parti ortak açıklama yaptı: 'Elektrik, su hizmeti sağlansın'

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti.

Geçtiğimiz günlerde mahalledeki evlere polis saldırısıyla girilmiş, dolu evlerin kapıları kırılıp yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle mahallede neredeyse tüm evlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Evler yıkıldı, partiler 'binalara elektrik, su hizmeti sağlansın' dedi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP, İYİP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin Beykoz ilçe başkanları Tokatköy’le ilgili bir basın açıklaması yaptı. Polis saldırısının eleştirildiği açıklamada "Proje için Tokatköylü’den talep edilen paraların bölge halkının ekonomik durumunun dikkate alınmadan hesaplandığını, istenilen rakamların buradaki yaşayan halkın ekonomik durumu göz önüne alındığında abes rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz" denildi.

Öte yandan bölgedeki çoğu evin yıkılmasına rağmen beş partinin talepleri arasında "yıkımların derhal durdurulması", "elektrik, su ve doğalgazı kesilen binalara yeniden bu hizmetler verilmeye başlanması", "yıkılan binaların altyapı bacaları derhal kapatılarak çevre kirliliğinin ve olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesi", "kira yardımı enflasyon oranında yeniden güncellenmesi", "mağduriyetlerin giderilmesi" sıralandı.