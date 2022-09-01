Tokatköy'e müdahale başladı: Dolu evi yıkıyorlar...

Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li belediye tarafından dayatılan kentsel dönüşümde zorla evlerinden çıkarılmak istenen yurttaşların evlerine müdahale başladı. 

Haber Merkezi

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti. 

Bugün sabah erken saatlerde yıkım ekipleri mahalleye geldi.

Dolu evlerin kapıları kırılmaya başlandı. Öte yandan mahalleye gözaltı araçları ve nakliye kamyonlarının geldiği öğrenildi.

Müdahale sırasında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı

Bölgede evini yıktırmak istemeyen yurttaşların direnişi sürerken, bir evde yaşayanlar çatıya çıktı.

Direnen Tokatköylülere polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı.

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Bir AKP'li belediyeden daha zoraki dönüşüm girişimi: Tokatköy halkı direniyor