İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti.
Bugün sabah erken saatlerde yıkım ekipleri mahalleye geldi.
Dolu evlerin kapıları kırılmaya başlandı. Öte yandan mahalleye gözaltı araçları ve nakliye kamyonlarının geldiği öğrenildi.
Müdahale sırasında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Tokatköy'de halk evlerinden zorla çıkarıldı: 1 gözaltı var...https://t.co/mLhA0Omz7k pic.twitter.com/p9AQFOc5GV— soL Haber (@solhaberportali) September 1, 2022
Tokatköy'e müdahale başladı: Dolu evi yıkıyorlar...https://t.co/mLhA0Omz7k pic.twitter.com/DuVslcvyVe— soL Haber (@solhaberportali) September 1, 2022
Tokatköy'de halk evlerinden zorla çıkarıldı: Ölseydim de bunu görmeseydim...https://t.co/mLhA0Omz7k pic.twitter.com/8iZuXg1LC0— soL Haber (@solhaberportali) September 1, 2022
Polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı
Bölgede evini yıktırmak istemeyen yurttaşların direnişi sürerken, bir evde yaşayanlar çatıya çıktı.
Direnen Tokatköylülere polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı.