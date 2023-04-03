TOGG'un şarj maliyeti belli oldu

Togg ilk modeli T10X’in teslimatlarına bu haftadan itibaren başlayacak. Ancak, kullanıcıların kafasında halen şarj istasyonları ve dolum maliyetleriyle ilgili birçok soru işareti yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni elektrik tarifesi üzerinden elektrikli araçların şarj maliyeti belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Nisan 2023 itibarıyla belirlediği yeni fiyatlara göre, 240 kWh’ın üzerinde enerji tüketen konutlar için vergiler dahil kWh başına 2.21 TL ücretlendirme uygulanıyor. İşyerleri için ise tarife 1 kWh/3.78 TL olarak belirlenmiş durumda. Buna göre, Togg’un 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL giderle deposunu doldurabiliyor. Aracın Togg’un hızlı şarj istasyonu Trugo’dan şarj olma maliyeti ise 418,6 TL’ye ulaşıyor.

Togg’un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL’ye, işyerlerinden 334,5 TL’ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo’dan 707,1 TL’ye tamamen deposunu dolduruyor.