Sosyal medya hesaplarına YSK operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine yönelik yapılan bazı paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını" açıkladı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada; "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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