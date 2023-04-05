TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu

İlk teslimatı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yapılan TOGG'un yıllık MTV ödemesi hesaplandı.

Bir TOGG T10X’in 6 aylık dönemde ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarı 11 bin 590 lira 50 kuruş olarak tanımlanıyor. Yıllık olarak hesaplandığında ise bu değer 23 bin 181 TL oluyor.

TOGG T10X için hesaplanan MTV tutarı, içten yanmalı yeni bir otomobilin önüne geçiyor. TOGG T10X kıyaslandığında 1-3 yaşı arasında ve motor hacmi 1,8-2,0 litre arasında olan bir araç için istenen yıllık MTV miktarı 12 bin 340 TL olarak hesaplanıyor.

TOGG T10X fiyatları: