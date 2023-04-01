TOGG üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, sahte internet sitesi üzerinden TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı ihbarı ulaştı.
Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında yurttaşların dolandırıldığını tespit etti.
Yatırılan paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i Ankara'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biren tutuklandı.