TOGG kamuya da teslim edilemedi: DMO 3 aydır bekliyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) tarafından üretilen TOGG’un T10X modeli için ön siparişler 16-27 Mart arasında toplanmıştı. Ön siparişlerin bir haftada 100 bin adeti geçmesinden sonra şirket, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 20 bin olarak revize etmişti. 20 bin kişi ise yedek listede yer almıştı.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, Mayıs ayında 100 adet TOGG’u sahiplerine teslim edeceğini açıklayan TOGG, Mayıs ayı sonunda ancak 60 adet aracı teslim edebildi. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde bakanlara TOGG teslimatı yapılmıştı.

Devlet ihale açmasına rağmen otomobili alamadı

Bakanlara verilen TOGG’lar henüz Türkiye’de üretilmeyen ve hak sahiplerine teslim edilenlerden farklı çift motorlu 4 çeker üst versiyonlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü de TOGG almak için ihaleye çıktı. 29 Mart’ta istisna kapsamında ihale açıldı. 2023/476105 sayılı ihalenin onayı 9 Mayıs’ta alınabildi. İhaleye sadece TOGG’un üretici şirketi girebileceği için şirket ihaleye davet edildi. Ancak üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle teslimat yapılamayacağı için süreç uzadı. Devlet ihale açmasına rağmen otomobili alamadı.

'Taahhüdümüz 500 adet ve bu hedefi gerçekleştireceğiz'

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş geçen ay, “Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken de şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık. Artı kendi içimizde profesyonel bir test kullanıcılarımız var, onlara da araç veriyoruz" açıklamasını yapmıştı. Habere göre TOGG, “DMO yapılan protokol kapasımda bugüne kadar kaç teslimat yapıldı? Bugüne kadar protokol dışında kamuya araç teslimatı yapıldı mı? 2023/476105 numaralı ihalenin TOGG teslimatı gerçekleşti mi?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Bu yıl sonuna kadar teslimat taahhüdümüz sözleşmemiz gereği 500 adet ve bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bize ulaşan siparişleri de teslim ettik.”