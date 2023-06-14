Almanların korktuğu başlarına geldi: Ukrayna karşı-saldırısında Leopard tanklarında ağır kayıp var

2023 başından bu yana Ukrayna Ordusu bahar dönemindeki karşı-saldırıya hazırlanıyor. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin yoğun askeri desteğini alan Ukrayna savaşın ilk döneminde alamadığı ana muharebe tanklarını bile edinmiştir. Çok çeşitli NATO üyesi ülkede askerleri eğitim alan Ukrayna, saldırı planlarının ifşa olmasının ardından bir süreliğine harekâtı ertelese de geçtiğimiz günlerde saldırıya geçti.

Rusya tarafı ise özellikle ele geçirilen topraklarda yapılan önemli tahkimatlar ve önceki dönemden biriktirilen deneyimler ışığında savunma durumuna geçti. Edinilen ilk bilgiler Ukrayna saldırılarının cephe hattında istenen yarılmayı elde etmekten uzak olduğu yönünde. Bunun da ötesinde emperyalistlerin savaşın ilk döneminde korktukları yavaş yavaş başlarına geliyor. Son teknoloji ürünü zırhlılar hasarlı da olsa Rusların eline geçiyor ve bir anlamda Rus savunma sanayiine önemli bir koz verilmiş oluyor.

Cepheden edinilen son bilgilere göre çatışmaların yoğunlaştığı Zaporojye Cephesindeki Mala Tokmakça kasabasında Ukrayna istihkam birlikleri ve zırh birlikleri önemli bir direnişle karşılaşmış ve püskürtülmüş durumda. Çarpışmalar sırasında Leopard 2R zırhlı mayın temizleme araçlarına ağır zaiyat verdirildiği alınan haberler arasında. Finli Patria firması tarafından özel imalatla mayın temizleme aracına dönüştürülmüş olan zırhlılar Almanya'dan alınmış olan Leopard 2A4 tanklarının bir varyantı. Ülkemizin envanterinde de bulunan Leopard 2A4, Altay tankının da gövdesini oluşturuyor.

Ukrayna stratejisine göre cephenin bu bölgesinde açılabilecek bir gedik sayesinde Polonya, İngiltere ve ABD'den alınmış olan zırhlı birlikler Rus cephe hattının arkasına sokularak şiddetli bir karşı-saldırı başlatılabilecek. Şu ana kadar böylesi bir saldırı için Rus tahkimatlarında, mayın tarlalarında ve tank engellerinde yarılma açılamamış durumda. Savaşın bundan sonraki aşamaları ne gösterir bilinmez ancak Batının cephe hattında önemli bir ağır zırhlı ekipman kaybı yaşamakta olduğu bir gerçek.