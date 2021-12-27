TOGG fabrikası inşaatında işçilerin ücret sorunu sürüyor

Erdoğan yönetiminin ekonomik beklentilerinin yanı sıra bir itibar projesi olarak da yürüttüğü "yerli otomobil" projesi TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinin inşaatında çalışan işçilerin maaşları taşeron silsilesi neticesinde ödenmiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan ve yaşadığı sorunları anlatan bir işçi, içeride 30 günlük ücretinin bulunduğunu ancak taşeron firmanın asla ödeme yapmadığını aktardı. TOGG inşaatındaki durumun "taşeronun taşeronunun taşeronu" şeklinde seyrettiğini ve parasını almak için muhatap bulamadığını, özel güvenlik görevlilerinin bile "her gün 50 kişi şikâyete geliyor, içeri alamam" dediğini ifaden inşaat işçisi maaş olarak 4.000 TL konuşulduğunu ancak sigortasının asgari ücret üzerinden yatırıldığını anlattı.

TOGG şantiyesindeki ısıtıcıların yetersiz olduğunu, üşüdükleri için istedikleri ikinci battaniyeyi alamadıklarını ve bazı durumlarda giydikleri güvenlik kemerinin ucunun boşta olmasına rağmen karanlıkta çatıda çalıştırıldıklarını ve cep telefonu ışıkları sayesinde önlerini görmeye çalıştıklarını vurgulayan inşaat işçisi, geçen hafta bazı taşeron işçilerin ücretlerini alamadıkları için iş bıraktığını ve haftaya Cuma ödemeniz yapılacak denmesi üzerine işe döndüklerini ancak Cuma günü gelince bazı işçilere çok komik miktarlarda ödeme yapılması üzerine işi bırakmak durumunda kaldığını aktardı.