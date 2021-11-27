TOGG CEO'sundan fiyat açıklaması: Fiyatlandırmalar 2022 sonunu bulacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin fiyatına ilişkin Dünya gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Fiyatlandırmamız 2022’nin sonu 2023’ün başında belli olacak" diyen Karakaş, "Aracımız pazara çıktığında elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngörebiliyoruz” ifadesini kullandı.

Açıklamasında ‘yerli otomobilin’, “C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceğini” söyleyen Karakaş, “Özetle, C SUV’un kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebilirim” dedi.